Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis/ Nachhaltigkeit

GKB veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025



27.03.2026 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung vom 27. März 2026 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR) Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat heute ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Er gibt einen umfassenden Einblick in die finanzielle Entwicklung der Bank sowie in ihre nachhaltigen Initiativen und ihr Engagement für den Kanton und seine Regionen. Der Bericht ist unter report.gkb.ch verfügbar. Die GKB erzielte im Geschäftsjahr 2025 trotz anspruchsvollem Tiefzinsumfeld einen erfreulichen Gewinn von 224.6 Millionen Franken. Das erfolgreiche Geschäftsmodell der GKB mit dem Anlage- und Vorsorgegeschäft als zweite Säule neben dem Zinsengeschäft hat sich bewährt und bedeutend zur regionalen Wertschöpfung beigetragen. Die Partizipanten erhielten eine unveränderte Dividende von 47.50 Franken pro Partizipationsschein. Der aktuelle Geschäftsbericht informiert detailliert, wie dieses Ergebnis zustande kam. Er enthält ausserdem Informationen zu Strategie und Corporate Governance sowie den Lage- und Risikobericht. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der Nachhaltigkeits- und Klimabericht der Bank. Die gesamte Berichterstattung 2025 der GKB ist online unter report.gkb.ch verfügbar. «Die GKB ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern leistet auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt», kommentiert GKB CEO Daniel Fust das vergangene Geschäftsjahr. Deutlich wird das in einer kürzlich publizierten Studie über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bank im Kanton und seinen Regionen. Laut der Studie geht der Einfluss der GKB über das Bankgeschäft hinaus, indem sie Unternehmen unterstützt, die Regionen voranbringt und Verantwortung für die Gesellschaft in Graubünden übernimmt. Mehr unter gkb.ch/wertschoepfung. Kontakt:

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Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Die GKB ist in allen Regionen Graubündens präsent und mit über 1’000 Mitarbeitenden eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Neben ihren wirtschaftlichen Aktivitäten zeigt die Bank ihr Engagement durch Sponsoring, den GKB Engagement- Fonds , ihre Kunstsammlung und ihre Freiwilligenarbeit. Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Am Geschäftsergebnis 2025 partizipierte der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung der Staatsgarantie mit 103.6 Millionen Franken.

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