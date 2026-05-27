GKP Printing Packaging stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GKP Printing Packaging hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 INR, nach 0,110 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 62,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,230 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GKP Printing Packaging 0,390 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat GKP Printing Packaging im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 272,41 Millionen INR. Im Vorjahr waren 301,23 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at