Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
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26.10.2026 16:00:02
Glacier Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Glacier Bancorp (NYSE:GBCI) reported record quarterly net income of $105 million. Higher yields on new loans and expanding profit margins are compounding earnings power across its regional footprint.
Three things management said stand out.
Net interest margin, which measures profitability on lending, surpassed 4% as maturing loans and securities rolled into higher market yields. About $3.5 billion in loans will reprice higher over the coming year to sustain this momentum.
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