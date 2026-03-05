Glacier Lake Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Glacier Lake Resources stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Glacier Lake Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at