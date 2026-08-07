Glacier Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Glacier Media hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 30,2 Millionen CAD, gegenüber 32,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at