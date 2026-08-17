GLAD CUBE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GLAD CUBE hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,75 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,080 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 428,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 430,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at