Gladiator Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gladiator Metals präsentierte in der am 28.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 29.02.2024 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gladiator Metals ein EPS von -0,160 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,180 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,180 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at