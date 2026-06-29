Gladiator Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gladiator Metals gab am 26.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gladiator Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,180 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at