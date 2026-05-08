Gladstone Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gladstone Capital hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 25,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Capital 29,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at