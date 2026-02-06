Gladstone Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gladstone Capital hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gladstone Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 68,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 79,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at