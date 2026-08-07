Gladstone Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gladstone Capital lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,70 Prozent auf 24,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at