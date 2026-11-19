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19.11.2026 06:31:28
Gladstone Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gladstone Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Gladstone Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Gladstone Capital im vergangenen Quartal 25,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gladstone Capital 17,7 Millionen USD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,42 USD. Im Vorjahr waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Gladstone Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 30,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 100,55 Millionen USD im Vergleich zu 144,76 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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