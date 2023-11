Gladstone Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gladstone Capital stellte am 14.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gladstone Capital 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,06 Prozent auf 23,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahr 0,940 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 86,43 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,15 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,12 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 86,16 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at