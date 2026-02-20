20.02.2026 06:31:28

Gladstone Commercial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gladstone Commercial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Commercial 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 37,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,140 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gladstone Commercial 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 161,34 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 149,39 Millionen USD erwirtschaftet worden.

