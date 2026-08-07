Gladstone Commercial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gladstone Commercial hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gladstone Commercial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gladstone Commercial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,0 Millionen USD im Vergleich zu 39,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at