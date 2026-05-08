Gladstone Commercial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gladstone Commercial hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at