Gladstone Commercial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Commercial äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gladstone Commercial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,8 Millionen USD im Vergleich zu 39,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at