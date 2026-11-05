Gladstone Commercial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gladstone Commercial hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gladstone Commercial 0,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,4 Millionen USD – ein Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Commercial 40,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at