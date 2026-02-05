Gladstone Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gladstone Investment lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gladstone Investment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,2 Millionen USD im Vergleich zu 21,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at