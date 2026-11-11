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11.11.2026 06:31:29
Gladstone Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gladstone Investment hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,2 Millionen USD – ein Plus von 618,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Investment -4,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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