Gladstone Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gladstone Investment hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gladstone Investment ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Gladstone Investment mit einem Umsatz von insgesamt 25,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,64 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,77 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 71,48 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 54,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 156,85 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at