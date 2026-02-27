Gladstone Land hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gladstone Land hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gladstone Land ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 96,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,290 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 88,34 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 85,22 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at