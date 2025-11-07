Gladstone Land öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Land veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Gladstone Land vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,18 Prozent auf 17,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at