Gladstone Land: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gladstone Land präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gladstone Land 0,250 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,49 Prozent zurück. Hier wurden 16,6 Millionen USD gegenüber 16,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at