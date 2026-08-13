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13.08.2026 06:31:29
Gladstone Land: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gladstone Land hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gladstone Land in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,7 Millionen USD im Vergleich zu 12,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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