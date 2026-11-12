Gladstone Land: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gladstone Land hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gladstone Land hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 76,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at