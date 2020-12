Glänzende Geschäfte beim Onlinehändler Otto während der Corona-Krise

HAMBURG (dpa-AFX) - Bei voraussichtlich zweistelligen Umsatzzuwächsen in diesem Geschäftsjahr blickt die Otto Group recht optimistisch, aber auch vorsichtig in die Zukunft. "Wir müssen uns schon darauf einstellen, dass auch wieder schwierigere Zeiten kommen können", sagte Multichannel-Distanzhandel-Vorstand Marcus Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Gleichwohl lege die Otto Group in diesem Geschäftsjahr deutlich zu. "Wir gehen davon aus, dass wir ein deutlich zweistelliges Wachstum haben werden", sagte Ackermann. Auch das Weihnachtsgeschäft laufe gut. "Wir haben für die ganze Gruppe ein wirklich sehr schönes Weihnachtsgeschäft."

Während der stationäre Handel in Deutschland nach Berechnungen des Handelsverbands wegen der Corona-Pandemie mit massiven Verlusten rechnen muss und etliche Geschäfte um ihre Existenz bangen, machten Online-Händler glänzende Geschäfte. Der Handelsverband geht von einem Umsatzplus um 18 Prozent auf 70 Milliarden Euro aus./klm/DP/jsl