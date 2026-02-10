Glance Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Glance Finance hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 45,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 24,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glance Finance 59,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at