Glance Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Glance Finance hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 17,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glance Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 86,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen INR im Vergleich zu 25,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 21,83 INR. Im letzten Jahr hatte Glance Finance einen Gewinn von 10,26 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 258,54 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 254,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at