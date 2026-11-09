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09.11.2026 06:31:29
Gland Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gland Pharma lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,15 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Gland Pharma 18,34 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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