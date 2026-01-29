Gland Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gland Pharma hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,87 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gland Pharma ein EPS von 12,42 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 16,95 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,84 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 15,78 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 16,11 Milliarden INR taxiert.

