18.05.2026 06:31:29

Gland Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gland Pharma hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,26 INR, nach 11,32 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gland Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,43 Milliarden INR im Vergleich zu 14,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 18,72 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 16,81 Milliarden INR gerechnet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 62,35 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Gland Pharma ein Gewinn pro Aktie von 42,40 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 64,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 55,90 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 59,72 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 63,77 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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