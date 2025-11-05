|
Gland Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gland Pharma stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,15 INR, nach 9,93 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 14,87 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 12,53 INR sowie einem Umsatz von 15,15 Milliarden INR gerechnet.
