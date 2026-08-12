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12.08.2026 06:31:29
Gland Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gland Pharma hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,08 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gland Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,00 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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