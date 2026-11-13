Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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13.11.2026 08:08:46
Glarner Kantonalbank: Der Kanton setzt beim Gewinn neue Prioritäten
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Glarner Kantonalbank in Glarus. (Bild: GLKB) " width="646" height="388" loading="lazy">
Der Kanton Glarus befasst sich in regelmässigen Abständen mit der Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank (GLKB). Der Regierungsrat will die Risikotragfähigkeit der Bank weiter stärken und die Eigenkapitalbasis soll aus eigener Ertragskraft ausgebaut werden.
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