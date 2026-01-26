Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:35:13

Glarner Kantonalbank erhält sehr gutes AA Rating

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Rating
Glarner Kantonalbank erhält sehr gutes AA Rating

26.01.2026 / 07:35 CET/CEST

Glarus, 26. Januar 2026 – Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) stellt der Glarner Kantonalbank im aktuellen Ratingbericht erneut ein sehr gutes AA Rating aus. Als grösste Stärken nennt S&P die starke Verankerung der Glarner Kantonalbank im Kanton Glarus wie auch die sehr gute Kapitalisierung.
 

In ihrem Ratingbericht vom 23. Januar 2026 bewertet die Ratingagentur Standard & Poor’s die Kreditqualität der Glarner Kantonalbank sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Sicht als erstklassig (kurzfristige Verbindlichkeiten: A-1+, langfristige Verbindlichkeiten: AA, Aus-blick: stabil). Hervorgehoben wird die führende Rolle als Bank für Privat- und Firmenkunden in der Region und die enge Verbindung zum Kanton Glarus. Dies, kombiniert mit der Staatsgarantie, unterstreicht die starke Position der Glarner Kantonalbank. S&P schreibt in ihrem Bericht, dass die Glarner Kantonalbank in Bezug auf die Kapitalisierung zu den besten Banken gehört, die weltweit von S&P bewertet werden.

Die Zukunftsaussichten für das Rating der Glarner Kantonalbank schätzt S&P als stabil ein, was auf eine kontinuierliche und solide Entwicklung der Bank zurückzuführen ist. 

Weitere Details können dem ausführlichen Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2265552

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265552  26.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbank

mehr Nachrichten