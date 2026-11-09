Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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09.11.2026 07:00:03
Glarner Kantonalbank erneut mit starkem AA Rating bewertet
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Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Rating
Glarus, 9. November 2026 – Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) bestätigt der Glarner Kantonalbank auch im aktuellen Ratingbericht eine hohe Kreditwürdigkeit mit dem Rating AA. Besonders positiv bewertet S&P die starke Verankerung der Glarner Kantonalbank im Kanton Glarus sowie ihre ausgezeichnete Kapitalausstattung.
Im Ratingbericht vom 6. November 2026 beurteilt S&P die Kreditqualität der Glarner Kantonalbank weiterhin als erstklassig. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden mit A-1+, die langfristigen Verbindlichkeiten mit AA bewertet. Der Ausblick bleibt stabil. Als wichtige Stärken nennt die Ratingagentur die führende Stellung der Glarner Kantonalbank im Privat- und Firmenkundengeschäft der Region sowie ihre enge Verbundenheit mit dem Kanton Glarus. Zusammen mit der Staatsgarantie trägt dies wesentlich zur starken Marktposition der Bank bei. Zudem hebt S&P hervor, dass die Glarner Kantonalbank hinsichtlich ihrer Kapitalisierung zu den am besten aufgestellten Banken weltweit zählt, die von der Ratingagentur beurteilt werden.
Für die kommenden Jahre erwartet S&P eine weiterhin stabile Entwicklung der Glarner Kantonalbank. Entsprechend bleibt auch der Ratingausblick unverändert stabil.
Weitere Details können dem ausführlichen Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.
Kontakt:
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2430086
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2430086 09.11.2026 CET/CEST
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