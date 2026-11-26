Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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26.11.2026 07:00:05
Glarner Kantonalbank lanciert neue Strategie «MOVE30»
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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ad-hoc-Mitteilung
Glarus, 26. November 2026 – Mit der neuen Gesamtbankstrategie «MOVE30» stellt die Glarner Kantonalbank die Weichen für die Zukunft. Sie schafft die Voraussetzungen, um die Chancen des aktuellen Wandels zu nutzen und den Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu begegnen. Im Zentrum der neuen Strategie stehen die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden, die gezielte Nutzung moderner Technologien, die weitere Stärkung der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und die selbstbestimmte Entwicklung der Bank.
Die Glarner Kantonalbank hat sich im Rahmen ihrer aktuellen Strategie «Fokus26» dynamisch weiterentwickelt. Heute beschäftigt sie über 300 Mitarbeitende und ist längst mehr als eine klassische Regionalbank. Mit innovativen digitalen Produkten und dem Geschäftsbereich bitubi wurde sie schweizweit bekannt und hat neue Wachstumsfelder erschlossen. Nach dem erfolgreichen Abschluss von «Fokus26» Ende Jahr wird die Glarner Kantonalbank im Januar 2027 in ihre neue Strategieperiode starten. Veränderte Kundenbedürfnisse, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue regulatorische Anforderungen prägen die Entwicklung des Bankensektors. Mit der Strategie «MOVE30» schafft die Glarner Kantonalbank die Grundlage, um dieser tiefgreifenden Transformation aktiv zu begegnen.
«MOVE30» steht einerseits für die fortlaufend notwendige Bewegung und Weiterentwicklung, andererseits setzt sich das Wort MOVE aus den Buchstaben M (Menschen und Mitarbeitende), O (Orientierung an Kundinnen und Kunden), V (Vereinfachung) und E (Ertragskraft) zusammen. Das sind auch die vier Grundpfeiler für das Zielbild der Gesamtbankstrategie 2027–2030.
Zielbild der Glarner Kantonalbank für 2030
Strategische Kennzahlen der Glarner Kantonalbank
Weitere Informationen zur Strategie «MOVE30» sind unter glkb.ch/strategie publiziert.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2442280
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442280 26.11.2026 CET/CEST
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