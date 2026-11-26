Glarus, 26. November 2026 – Mit der neuen Gesamtbankstrategie «MOVE30» stellt die Glarner Kantonalbank die Weichen für die Zukunft. Sie schafft die Voraussetzungen, um die Chancen des aktuellen Wandels zu nutzen und den Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu begegnen. Im Zentrum der neuen Strategie stehen die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden, die gezielte Nutzung moderner Technologien, die weitere Stärkung der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und die selbstbestimmte Entwicklung der Bank.

Die Glarner Kantonalbank hat sich im Rahmen ihrer aktuellen Strategie «Fokus26» dynamisch weiterentwickelt. Heute beschäftigt sie über 300 Mitarbeitende und ist längst mehr als eine klassische Regionalbank. Mit innovativen digitalen Produkten und dem Geschäftsbereich bitubi wurde sie schweizweit bekannt und hat neue Wachstumsfelder erschlossen. Nach dem erfolgreichen Abschluss von «Fokus26» Ende Jahr wird die Glarner Kantonalbank im Januar 2027 in ihre neue Strategieperiode starten. Veränderte Kundenbedürfnisse, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue regulatorische Anforderungen prägen die Entwicklung des Bankensektors. Mit der Strategie «MOVE30» schafft die Glarner Kantonalbank die Grundlage, um dieser tiefgreifenden Transformation aktiv zu begegnen.

«MOVE30» steht einerseits für die fortlaufend notwendige Bewegung und Weiterentwicklung, andererseits setzt sich das Wort MOVE aus den Buchstaben M (Menschen und Mitarbeitende), O (Orientierung an Kundinnen und Kunden), V (Vereinfachung) und E (Ertragskraft) zusammen. Das sind auch die vier Grundpfeiler für das Zielbild der Gesamtbankstrategie 2027–2030.

Zielbild der Glarner Kantonalbank für 2030

Die Glarner Kantonalbank stellt ihre Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt und bietet Betreuung sowie Dienstleistungen, die deren Bedürfnissen entsprechen. Sei es persönlich vor Ort, digital oder hybrid. Gleichzeitig investiert die Glarner Kantonalbank gezielt in die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und stärkt damit die Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Zukunft entscheidend sind. Mit durchgängigen, einfachen und schnellen Prozessen sowie dem verantwortungsbewussten Einsatz von Künstlicher Intelligenz steigert sie ihre Effizienz. Mit nachhaltiger Ertragskraft und Profitabilität sichert sich die Glarner Kantonalbank ihre langfristige Handlungsfreiheit und schafft die finanziellen Voraussetzungen für Investitionen in die Zukunft. Mit ihrer Innovationskraft gestaltet sie die Weiterentwicklung des Schweizer Finanzplatzes in attraktiven Nischen aktiv mit.

Strategische Kennzahlen der Glarner Kantonalbank

Für die Strategieperiode «MOVE30» hat der Verwaltungsrat folgende strategischen Kennzahlen definiert:

Strategische Kennzahl Zielwert 2030 Gesamtkapitalquote Min. 17,0 % Cost-Income-Ratio Max. 60,0 % Reduktion Emissionsintensität finanzierte Wohnimmobilien

(gegenüber Basis 2022) Min. 40,0 % EK-Rendite vor Steuern Min. 7,0 %

Weitere Informationen zur Strategie «MOVE30» sind unter glkb.ch/strategie publiziert.