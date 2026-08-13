Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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13.08.2026 11:03:37
Glarner Kantonalbank profitiert von tieferen Zinskosten
Die Glarner Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Der Haupttreiber ist das Zinsgeschäft, wo die Bank von einem tieferen Zinsaufwand profitiert. Auch im Kommissionsgeschäft geht es aufwärts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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