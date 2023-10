Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Immobilien

Glarner Kantonalbank publiziert Immobilienmarktbericht 2023



06.10.2023 / 07:00 CET/CEST



Glarus, 06. Oktober 2023 Die Glarner Kantonalbank publiziert den Immobilienmarktbericht 2023 für den Kanton Glarus. Der in Zusammenarbeit mit Wüest Partner AG herausgegebene Bericht befasst sich mit aktuellen Trends und prognostiziert, wohin sich der Immobilienmarkt im Kanton Glarus entwickelt. Während im Kanton Glarus im Segment der Einfamilienhäuser die starke Dynamik der vo-rangegangenen Jahre vorläufig ein Ende gefunden hat, steigen die Preise von Eigentumswohnungen weiter an. So habe im 2. Quartal 2023 der Handänderungspreis eines mittleren Einfamilienhauses um 6.4 Prozent unter dem Vorjahresquartal gelegen, während im Glarner Markt für Eigentumswohnungen eine Zunahme der Transaktionspreise von 6.1 Prozent verzeichnet worden seien, schreibt Wüest Partner AG im publizierten Immobilienmarktbericht 2023. Sehr robust zeigt sich im Kanton Glarus derzeit die Mietwohnungsnachfrage. Die mittleren Angebotsmieten verzeichneten zuletzt einen markanten Anstieg, während sie davor während längerer Zeit eine rückläufige Tendenz aufwiesen. Vorausblickend dürfte der Kanton Glarus auch künftig eine beliebte Wohnregion bleiben, erwartet Wüest Partner AG. Steigende Finanzierungskosten und anstehende energetische Sanierungen bei älteren Liegenschaften dürften allerdings die Kaufbereitschaft hemmen. Eine weitere Normalisierung der Ein-familienhauspreise ist daher nicht auszuschliessen. Dagegen dürften sich die Preise von Eigentumswoh-nungen stabil entwickeln oder vereinzelt auch moderat ansteigen. Das Angebot auf dem Mietwohnungs-markt dürfte weiterhin stabil bleiben, während sowohl Wohnungsmieten als auch Bestands-mieten in den nächsten Monaten weiter ansteigen. Der ausführliche Bericht kann in den Filialen der Glarner Kantonalbank bezogen oder via Service Line unter der Telefonnummer 0844 773 773 respektive per E-Mail an glkb@glkb.ch bestellt werden. Unter glkb.ch/immobilienmarktbericht kann der Bericht online eingesehen werden.



