Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2025

Glarus, 24. März 2026 – Die Glarner Kantonalbank hat heute ihren Geschäftsbericht und ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Die Berichte enthalten umfassende Informationen über finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte des Geschäftsjahrs 2025 und sind ab sofort online verfügbar.

Der Geschäftsbericht 2025 der Glarner Kantonalbank beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Unternehmensführung (Corporate Governance). Zudem erhalten die Leserinnen und Leser Einblicke in die Geschäftstätigkeit, die unternehmerische Verantwortung, die strategische Ausrichtung sowie Informationen rund um die Mitarbeitenden und die wichtigsten Kennzahlen. Der Geschäftsbericht mit Offenlegungsbericht 2025 steht unter glkb.ch/geschaeftsbericht zum Download bereit.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Glarner Kantonalbank wurde auf Basis der Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und legt das Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Nachhaltigkeitsbemühungen der Glarner Kantonalbank offen. Der Bericht ist unter glkb.ch/nachhaltigkeitsbericht zu finden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 24. April 2026, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank sowie den Nachhaltigkeitsbericht zu genehmigen.

Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Glarner Kantonalbank erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung den Aktionärsbrief zugestellt, in dem ebenfalls auf die beiden publizierten Berichte verwiesen wird.