Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.06.2026 14:00:04

Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück

23.06.2026 / 14:00 CET/CEST

Glarus, 23. Juni 2026 – Die Glarner Kantonalbank zahlt die ausstehende Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken zurück. Die Rückzahlung entspricht dem Nennwert der Anleihe und den bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen.

Die Glarner Kantonalbank übt die Option zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der ausstehenden Tier-2-Anleihe vom 28. Juli 2021 im Umfang von 150 Mio. Franken (ISIN: CH1118223382) aus. Die Rückzahlung des Nennwerts erfolgt per erstem Rückzahlungstermin am 28. Juli 2026. Die erforderliche Zustimmung der Aufsichtsbehörde FINMA liegt vor.   


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2351260

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351260  23.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbank

mehr Nachrichten