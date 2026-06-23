Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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23.06.2026 14:00:04
Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück
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Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Glarus, 23. Juni 2026 – Die Glarner Kantonalbank zahlt die ausstehende Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken zurück. Die Rückzahlung entspricht dem Nennwert der Anleihe und den bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen.
Die Glarner Kantonalbank übt die Option zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der ausstehenden Tier-2-Anleihe vom 28. Juli 2021 im Umfang von 150 Mio. Franken (ISIN: CH1118223382) aus. Die Rückzahlung des Nennwerts erfolgt per erstem Rückzahlungstermin am 28. Juli 2026. Die erforderliche Zustimmung der Aufsichtsbehörde FINMA liegt vor.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2351260
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2351260 23.06.2026 CET/CEST
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