Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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09.07.2026 06:51:00

Glasfaser: Warum die Deutsche Telekom vom stockenden Ausbau profitiert

Der Glasfaserausbau sollte Deutschland fit für die Digitalisierung machen, neue Anbieter investierten Milliarden. Nun geht vielen die Puste aus, denn die Kunden ziehen nicht mit. Profitieren könnte am Ende die Deutsche Telekom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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