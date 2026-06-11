Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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11.06.2026 09:39:14
Glasfaser für Homeoffice und digitale Vielnutzer
Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen, große Dateiübertragungen und die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte stellen hohe Anforderungen an Internetanschlüsse. Viele Menschen achten deshalb bei der Auswahl ihres Tarifs vor allem auf hohe Download-Geschwindigkeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Telekom AG
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