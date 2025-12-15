ZIM Integrated Shipping Services Aktie
WKN DE: A2QNF3 / ISIN: IL0065100930
|
15.12.2025 04:35:32
Glass Lewis And ISS Align In Support Of ZIM Board Nominees
(RTTNews) - ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) announced that independent proxy advisory firm Glass Lewis has recommended shareholders vote only for all eight of ZIM's director nominees and against all three dissident nominees at the Company's Annual General Meeting scheduled for December 26, 2025.
The recommendation follows an earlier endorsement from Institutional Shareholder Services (ISS), which also advised shareholders to support ZIM's full slate of nominees and reject the dissident candidates. With both major proxy advisors aligned, the contest has now been independently reviewed and concluded in favor of ZIM's current Board.
According to the Company, these recommendations reinforce confidence that the existing Board is the right team to oversee ZIM's ongoing strategic review and guide the business forward.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs
|16,13
|-3,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.