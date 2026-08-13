Glaston hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Glaston hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,05 EUR gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,5 Millionen EUR – eine Minderung von 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at