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13.08.2026 06:31:29
Glaston hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Glaston hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,05 EUR gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,5 Millionen EUR – eine Minderung von 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,7 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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