Glaukos Aktie
WKN DE: A14VCK / ISIN: US3773221029
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23.11.2026 16:45:02
Glaukos: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Glaukos (NYSE:GKOS) announced record consolidated net sales of $211 million, up 58% year over year. The ophthalmic medical technology company expanded its profit margins while raising full-year financial targets.
Three things management said stand out.
Management introduced a preliminary 2027 revenue outlook of $1 billion. This target accounts for potential Medicare coverage restrictions on iDose TR, an injectable intraocular drug delivery implant for glaucoma, while reflecting momentum behind Epioxa, a drug treatment for keratoconus, a rare corneal eye disease.
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