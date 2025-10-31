Glaukos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Glaukos präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glaukos -0,390 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,14 Prozent auf 133,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at