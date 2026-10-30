Glaukos stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Glaukos hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,280 USD je Aktie vermeldet.

Glaukos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 133,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at