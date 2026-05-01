Glaukos stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Glaukos hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at